Информация за Boys Club (BOYS) Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Официален уебсайт: https://0x70.club Бяла книга: https://medium.com/@0x70club Купете BOYS сега!

Токеномика и анализ на цената за Boys Club (BOYS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boys Club (BOYS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.39K $ 135.39K $ 135.39K Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 135.39K $ 135.39K $ 135.39K Рекорд за всички времена: $ 0.00000413 $ 0.00000413 $ 0.00000413 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Boys Club (BOYS)

Токеномика на Boys Club (BOYS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boys Club (BOYS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOYS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOYS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOYS, разгледайте цената в реално време на токените BOYS!

Прогноза за цената за BOYS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOYS? Нашата страница за прогноза за цената BOYS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOYS сега!

