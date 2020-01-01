Токеномика на Boys Club Munchy (MUNCHY) Открийте ключова информация за Boys Club Munchy (MUNCHY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boys Club Munchy (MUNCHY) Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. 6% team & advisor allocation and 6% for marketing, KOLs, and growth-related expenses. 1% Jeet Tax for the haters with malicious intent on destroying launches. Our focus is on longevity in this space but we know how fast this space moves, therefore we feel adding a Jeet Tax is necessary for development and sustainability. Jeet tax will be used for buybacks and any marketing efforts for $munchy. Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending time with his best pals. Come along on this epic adventure and dive into exciting new Munchy comics, games and surprises! Официален уебсайт: https://boysclubmunchy.vip/ Купете MUNCHY сега!

Токеномика и анализ на цената за Boys Club Munchy (MUNCHY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boys Club Munchy (MUNCHY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Рекорд за всички времена: $ 0.00528754 $ 0.00528754 $ 0.00528754 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Boys Club Munchy (MUNCHY)

Токеномика на Boys Club Munchy (MUNCHY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boys Club Munchy (MUNCHY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUNCHY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUNCHY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUNCHY, разгледайте цената в реално време на токените MUNCHY!

Прогноза за цената за MUNCHY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUNCHY? Нашата страница за прогноза за цената MUNCHY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUNCHY сега!

