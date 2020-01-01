Токеномика на BountyKinds YU (YU)
Информация за BountyKinds YU (YU)
◆ What is the project about?
The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game.
◆ What makes your project unique?
The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way.
◆ What’s next for your project?
With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game.
◆ What can your token be used for?
The YU token is a BOUNTYKINDS utility token. YU tokens are used as YU points in the game as a 1:1 exchange ratio. YU point can be used as in-game currency to purchase NFTs or to scholarship NFTs. YU point will be distributed daily as a reward to players for every percentage of in-game points earned in BountyKinds.
Токеномика и анализ на цената за BountyKinds YU (YU)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BountyKinds YU (YU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на BountyKinds YU (YU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на BountyKinds YU (YU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YU токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YU токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YU, разгледайте цената в реално време на токените YU!
Прогноза за цената за YU
Искате ли да знаете какъв път може да поеме YU? Нашата страница за прогноза за цената YU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
