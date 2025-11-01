БорсаDEX+
Цената в реално време на BOUNCY BALL of OFiD Fun днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за E𝕏PB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др.

Повече за E𝕏PB

E𝕏PBценова информация

Какво представлява E𝕏PB

Бяла книга E𝕏PB

Официален уебсайт на E𝕏PB

Токеномика на E𝕏PB

E𝕏PB ценова прогноза

BOUNCY BALL of OFiD Fun Лого

BOUNCY BALL of OFiD Fun цена (E𝕏PB)

Не се намира в списъка

1 E𝕏PB към USD - цена в реално време:

--
----
+0.20%1D
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ценова графика на живо
Информация за цената за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

+0.25%

-2.91%

-2.91%

Цената в реално време за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) е--. През последните 24 часа E𝕏PB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на E𝕏PB е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, E𝕏PB има промяна от -0.71% за последния час, +0.25% за 24 часа и -2.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 35.44K
$ 35.44K$ 35.44K

--
----

$ 36.20K
$ 36.20K$ 36.20K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,827.764755
999,419,827.764755 999,419,827.764755

Текущата пазарна капитализация на BOUNCY BALL of OFiD Fun е $ 35.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на E𝕏PB е 978.27M, като общото предлагане е 999419827.764755. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.20K.

История на цените за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD

През днешния ден промяната в цената на BOUNCY BALL of OFiD Fun към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BOUNCY BALL of OFiD Fun към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BOUNCY BALL of OFiD Fun към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BOUNCY BALL of OFiD Fun към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.25%
30 дни$ 0-15.66%
60 дни$ 0-8.43%
90 дни$ 0--

Какво е BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

Колко ще струва BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Проверете прогнозата за цената за BOUNCY BALL of OFiD Fun сега!

E𝕏PB към местни валути

Токеномика на BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Разбирането на токеномиката на BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените E𝕏PB сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Колко струва BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) днес?
Цената в реално време на E𝕏PB в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на E𝕏PB към USD?
Текущата цена на E𝕏PB към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Пазарната капитализация за E𝕏PB е $ 35.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на E𝕏PB?
Циркулиращото предлагане на E𝕏PB е 978.27M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на E𝕏PB?
E𝕏PB постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на E𝕏PB?
E𝕏PB достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на E𝕏PB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за E𝕏PB е -- USD.
Ще се повиши ли E𝕏PB тази година?
E𝕏PB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за E𝕏PB за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

