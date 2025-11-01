Информация за цената за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.71% Промяна на цената (1д) +0.25% Промяна на цената (7д) -2.91% Промяна на цената (7д) -2.91%

Цената в реално време за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) е--. През последните 24 часа E𝕏PB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на E𝕏PB е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, E𝕏PB има промяна от -0.71% за последния час, +0.25% за 24 часа и -2.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Пазарна капитализация $ 35.44K$ 35.44K $ 35.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Циркулиращо предлагане 978.27M 978.27M 978.27M Общо предлагане 999,419,827.764755 999,419,827.764755 999,419,827.764755

Текущата пазарна капитализация на BOUNCY BALL of OFiD Fun е $ 35.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на E𝕏PB е 978.27M, като общото предлагане е 999419827.764755. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.20K.