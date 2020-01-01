Токеномика на BounceBit USD (BBUSD) Открийте ключова информация за BounceBit USD (BBUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value. Официален уебсайт: https://bouncebit.io Бяла книга: https://docs.bouncebit.io

Токеномика и анализ на цената за BounceBit USD (BBUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BounceBit USD (BBUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.809164 $ 0.809164 $ 0.809164 Текуща цена: $ 0.985638 $ 0.985638 $ 0.985638 Научете повече за цената на BounceBit USD (BBUSD)

Токеномика на BounceBit USD (BBUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BounceBit USD (BBUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBUSD, разгледайте цената в реално време на токените BBUSD!

Прогноза за цената за BBUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBUSD? Нашата страница за прогноза за цената BBUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBUSD сега!

