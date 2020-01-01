Токеномика на BounceBit BTC (BBTC) Открийте ключова информация за BounceBit BTC (BBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BounceBit BTC (BBTC) BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more. Официален уебсайт: https://bouncebit.io Бяла книга: https://docs.bouncebit.io

Токеномика и анализ на цената за BounceBit BTC (BBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BounceBit BTC (BBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 15.72K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.80B Рекорд за всички времена: $ 125,597 Най-ниска стойност за целия период: $ 48,489 Текуща цена: $ 115,564

Токеномика на BounceBit BTC (BBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BounceBit BTC (BBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBTC, разгледайте цената в реално време на токените BBTC!

