Токеномика на Boton AI (BOTON) Открийте ключова информация за Boton AI (BOTON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boton AI (BOTON) BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer! Официален уебсайт: https://boton.fun/ Купете BOTON сега!

Токеномика и анализ на цената за Boton AI (BOTON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boton AI (BOTON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 125.98K $ 125.98K $ 125.98K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.98K $ 125.98K $ 125.98K Рекорд за всички времена: $ 0.00103456 $ 0.00103456 $ 0.00103456 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012598 $ 0.00012598 $ 0.00012598 Научете повече за цената на Boton AI (BOTON)

Токеномика на Boton AI (BOTON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boton AI (BOTON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOTON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOTON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOTON, разгледайте цената в реално време на токените BOTON!

Прогноза за цената за BOTON Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOTON? Нашата страница за прогноза за цената BOTON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOTON сега!

