Информация за цената за Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 107,894 $ 107,894 $ 107,894 24-часов нисък $ 112,403 $ 112,403 $ 112,403 24-часов висок 24-часов нисък $ 107,894$ 107,894 $ 107,894 24-часов висок $ 112,403$ 112,403 $ 112,403 Рекорд за всички времена $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Най-ниска цена $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +0.94% Промяна на цената (7д) -1.35% Промяна на цената (7д) -1.35%

Цената в реално време за Botanix Staked Bitcoin (STBTC) е$110,170. През последните 24 часа STBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 107,894 до най-висока стойност $ 112,403, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STBTC е $ 128,136, а най-ниската цена за всички времена е $ 105,793.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STBTC има промяна от -0.00% за последния час, +0.94% за 24 часа и -1.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Пазарна капитализация $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Циркулиращо предлагане 98.89 98.89 98.89 Общо предлагане 98.88648052130492 98.88648052130492 98.88648052130492

Текущата пазарна капитализация на Botanix Staked Bitcoin е $ 10.89M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STBTC е 98.89, като общото предлагане е 98.88648052130492. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.89M.