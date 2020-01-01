Токеномика на BOSSU (BOSSU) Открийте ключова информация за BOSSU (BOSSU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOSSU (BOSSU) BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Официален уебсайт: https://bossu.online/ Купете BOSSU сега!

Токеномика и анализ на цената за BOSSU (BOSSU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOSSU (BOSSU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.73K $ 52.73K $ 52.73K Общо предлагане: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Циркулиращо предлагане: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 52.73K $ 52.73K $ 52.73K Рекорд за всички времена: $ 0.00350761 $ 0.00350761 $ 0.00350761 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BOSSU (BOSSU)

Токеномика на BOSSU (BOSSU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOSSU (BOSSU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOSSU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOSSU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSSU, разгледайте цената в реално време на токените BOSSU!

