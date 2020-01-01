Токеномика на Bossie (BOSSIE) Открийте ключова информация за Bossie (BOSSIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bossie (BOSSIE) The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor. Официален уебсайт: https://bossie.xyz/ Купете BOSSIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Bossie (BOSSIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bossie (BOSSIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.23K $ 100.23K $ 100.23K Общо предлагане: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B Циркулиращо предлагане: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.23K $ 100.23K $ 100.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00002117 $ 0.00002117 $ 0.00002117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bossie (BOSSIE)

Токеномика на Bossie (BOSSIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bossie (BOSSIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOSSIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOSSIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSSIE, разгледайте цената в реално време на токените BOSSIE!

Прогноза за цената за BOSSIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOSSIE? Нашата страница за прогноза за цената BOSSIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOSSIE сега!

