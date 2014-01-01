Токеномика на Boss Burger (BOSSBURGER) Открийте ключова информация за Boss Burger (BOSSBURGER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boss Burger (BOSSBURGER) Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time. Официален уебсайт: https://bossburger.fun/ Купете BOSSBURGER сега!

Токеномика и анализ на цената за Boss Burger (BOSSBURGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boss Burger (BOSSBURGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 786.24K $ 786.24K $ 786.24K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 786.24K $ 786.24K $ 786.24K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00078624 $ 0.00078624 $ 0.00078624 Научете повече за цената на Boss Burger (BOSSBURGER)

Токеномика на Boss Burger (BOSSBURGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boss Burger (BOSSBURGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOSSBURGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOSSBURGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSSBURGER, разгледайте цената в реално време на токените BOSSBURGER!

