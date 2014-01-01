Токеномика на Boss Burger (BOSSBURGER)
Информация за Boss Burger (BOSSBURGER)
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.
Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.
We are building one order at a time.
Токеномика и анализ на цената за Boss Burger (BOSSBURGER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boss Burger (BOSSBURGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Boss Burger (BOSSBURGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Boss Burger (BOSSBURGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BOSSBURGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BOSSBURGER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSSBURGER, разгледайте цената в реално време на токените BOSSBURGER!
Прогноза за цената за BOSSBURGER
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOSSBURGER? Нашата страница за прогноза за цената BOSSBURGER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.