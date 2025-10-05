Цената в реално време на Boss Burger днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOSSBURGER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOSSBURGER в MEXC сега.Цената в реално време на Boss Burger днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOSSBURGER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOSSBURGER в MEXC сега.

Повече за BOSSBURGER

BOSSBURGERценова информация

Официален уебсайт на BOSSBURGER

Токеномика на BOSSBURGER

BOSSBURGER ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Boss Burger Лого

Boss Burger цена (BOSSBURGER)

Не се намира в списъка

1 BOSSBURGER към USD - цена в реално време:

--
----
+2.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:38:56 (UTC+8)

Информация за цената за Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

-2.83%

+2.50%

+21.10%

+21.10%

Цената в реално време за Boss Burger (BOSSBURGER) е--. През последните 24 часа BOSSBURGER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOSSBURGER е $ 0.00154863, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOSSBURGER има промяна от -2.83% за последния час, +2.50% за 24 часа и +21.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Boss Burger (BOSSBURGER)

$ 87.91K
$ 87.91K$ 87.91K

--
----

$ 87.91K
$ 87.91K$ 87.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Boss Burger е $ 87.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOSSBURGER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.91K.

История на цените за Boss Burger (BOSSBURGER) USD

През днешния ден промяната в цената на Boss Burger към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Boss Burger към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Boss Burger към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Boss Burger към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.50%
30 дни$ 0-27.48%
60 дни$ 0-80.66%
90 дни$ 0--

Какво е Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Boss Burger (BOSSBURGER) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Boss Burger (USD)

Колко ще струва Boss Burger (BOSSBURGER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Boss Burger (BOSSBURGER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Boss Burger.

Проверете прогнозата за цената за Boss Burger сега!

BOSSBURGER към местни валути

Токеномика на Boss Burger (BOSSBURGER)

Разбирането на токеномиката на Boss Burger (BOSSBURGER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOSSBURGER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Boss Burger (BOSSBURGER)

Колко струва Boss Burger (BOSSBURGER) днес?
Цената в реално време на BOSSBURGER в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOSSBURGER към USD?
Текущата цена на BOSSBURGER към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Boss Burger?
Пазарната капитализация за BOSSBURGER е $ 87.91K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOSSBURGER?
Циркулиращото предлагане на BOSSBURGER е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOSSBURGER?
BOSSBURGER постигна ATH цена от 0.00154863 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOSSBURGER?
BOSSBURGER достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOSSBURGER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOSSBURGER е -- USD.
Ще се повиши ли BOSSBURGER тази година?
BOSSBURGER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOSSBURGER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:38:56 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Boss Burger (BOSSBURGER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.