Информация за цената за Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.83% Промяна на цената (1д) +2.50% Промяна на цената (7д) +21.10% Промяна на цената (7д) +21.10%

Цената в реално време за Boss Burger (BOSSBURGER) е--. През последните 24 часа BOSSBURGER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOSSBURGER е $ 0.00154863, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOSSBURGER има промяна от -2.83% за последния час, +2.50% за 24 часа и +21.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Boss Burger (BOSSBURGER)

Пазарна капитализация $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Boss Burger е $ 87.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOSSBURGER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.91K.