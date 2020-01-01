Токеномика на Boshi (BOSHI) Открийте ключова информация за Boshi (BOSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boshi (BOSHI) Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Официален уебсайт: https://www.boshibase.com/ Купете BOSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Boshi (BOSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boshi (BOSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.88K $ 97.88K $ 97.88K Общо предлагане: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M Циркулиращо предлагане: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.88K $ 97.88K $ 97.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00640556 $ 0.00640556 $ 0.00640556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Boshi (BOSHI)

Токеномика на Boshi (BOSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boshi (BOSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOSHI, разгледайте цената в реално време на токените BOSHI!

Прогноза за цената за BOSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOSHI? Нашата страница за прогноза за цената BOSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOSHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!