Информация за BOSagora (BOA) The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Официален уебсайт: https://www.bosagora.io/ Бяла книга: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Купете BOA сега!

Токеномика и анализ на цената за BOSagora (BOA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOSagora (BOA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Общо предлагане: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Циркулиращо предлагане: $ 463.97M $ 463.97M $ 463.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Рекорд за всички времена: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0078176 $ 0.0078176 $ 0.0078176 Текуща цена: $ 0.00805904 $ 0.00805904 $ 0.00805904 Научете повече за цената на BOSagora (BOA)

Токеномика на BOSagora (BOA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOSagora (BOA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOA, разгледайте цената в реално време на токените BOA!

