Информация за Borpa (BORPA) Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community. Официален уебсайт: https://justborpa.com/ Купете BORPA сега!

Токеномика и анализ на цената за Borpa (BORPA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Borpa (BORPA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.50K $ 53.50K $ 53.50K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.50K $ 53.50K $ 53.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00895544 $ 0.00895544 $ 0.00895544 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Borpa (BORPA)

Токеномика на Borpa (BORPA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Borpa (BORPA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BORPA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BORPA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BORPA, разгледайте цената в реално време на токените BORPA!

Прогноза за цената за BORPA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BORPA? Нашата страница за прогноза за цената BORPA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BORPA сега!

