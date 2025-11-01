Информация за цената за BORNE (BORNE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01224005 $ 0.01224005 $ 0.01224005 24-часов нисък $ 0.01258837 $ 0.01258837 $ 0.01258837 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01224005$ 0.01224005 $ 0.01224005 24-часов висок $ 0.01258837$ 0.01258837 $ 0.01258837 Рекорд за всички времена $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Най-ниска цена $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 Промяна на цената (1ч) -0.88% Промяна на цената (1д) -0.52% Промяна на цената (7д) +42.27% Промяна на цената (7д) +42.27%

Цената в реално време за BORNE (BORNE) е$0.01234372. През последните 24 часа BORNE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01224005 до най-висока стойност $ 0.01258837, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BORNE е $ 0.04767635, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00765551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BORNE има промяна от -0.88% за последния час, -0.52% за 24 часа и +42.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BORNE (BORNE)

Пазарна капитализация $ 322.27K$ 322.27K $ 322.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Циркулиращо предлагане 26.11M 26.11M 26.11M Общо предлагане 172,318,316.53 172,318,316.53 172,318,316.53

Текущата пазарна капитализация на BORNE е $ 322.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BORNE е 26.11M, като общото предлагане е 172318316.53. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.13M.