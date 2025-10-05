Информация за цената за boris (BORIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) -1.11% Промяна на цената (7д) +26.40% Промяна на цената (7д) +26.40%

Цената в реално време за boris (BORIS) е--. През последните 24 часа BORIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BORIS е $ 0.00108161, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BORIS има промяна от +0.02% за последния час, -1.11% за 24 часа и +26.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за boris (BORIS)

Пазарна капитализация $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Текущата пазарна капитализация на boris е $ 33.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BORIS е 999.90M, като общото предлагане е 999895217.655314. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.62K.