Информация за цената за BOOPI (BOOPI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.44% Промяна на цената (1д) +4.80% Промяна на цената (7д) -17.47% Промяна на цената (7д) -17.47%

Цената в реално време за BOOPI (BOOPI) е--. През последните 24 часа BOOPI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOOPI е $ 0.0011365, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOOPI има промяна от +1.44% за последния час, +4.80% за 24 часа и -17.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOOPI (BOOPI)

Пазарна капитализация $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K Циркулиращо предлагане 948.03M 948.03M 948.03M Общо предлагане 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484

Текущата пазарна капитализация на BOOPI е $ 30.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOOPI е 948.03M, като общото предлагане е 954937221.1431484. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.68K.