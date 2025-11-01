Информация за цената за Boopa (BOOPA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005188 $ 0.00005188 $ 0.00005188 24-часов нисък $ 0.00006028 $ 0.00006028 $ 0.00006028 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005188$ 0.00005188 $ 0.00005188 24-часов висок $ 0.00006028$ 0.00006028 $ 0.00006028 Рекорд за всички времена $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Най-ниска цена $ 0.00005188$ 0.00005188 $ 0.00005188 Промяна на цената (1ч) +1.60% Промяна на цената (1д) +7.50% Промяна на цената (7д) -30.08% Промяна на цената (7д) -30.08%

Цената в реално време за Boopa (BOOPA) е$0.00006017. През последните 24 часа BOOPA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005188 до най-висока стойност $ 0.00006028, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOOPA е $ 0.01075817, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005188.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOOPA има промяна от +1.60% за последния час, +7.50% за 24 часа и -30.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Boopa (BOOPA)

Пазарна капитализация $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Boopa е $ 60.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOOPA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.19K.