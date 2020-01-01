Токеномика на Boomers on Sol (BOOMER) Открийте ключова информация за Boomers on Sol (BOOMER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boomers on Sol (BOOMER) To provide a meme that the everyday man can relate too. We aim to be the working mans coin. This is a community takeover coin that has a team of dedicated holders. As community we have taken total control and rebranded the token. New telegram, New X, new Website and new DEX screener. Официален уебсайт: https://boomersonsol.com/

Токеномика и анализ на цената за Boomers on Sol (BOOMER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boomers on Sol (BOOMER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 985.92M $ 985.92M $ 985.92M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.88K $ 64.88K $ 64.88K Рекорд за всички времена: $ 0.02860489 $ 0.02860489 $ 0.02860489 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Boomers on Sol (BOOMER)

Токеномика на Boomers on Sol (BOOMER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boomers on Sol (BOOMER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOOMER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOOMER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOOMER, разгледайте цената в реално време на токените BOOMER!

