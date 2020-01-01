Токеномика на BOOKUSD (BUD) Открийте ключова информация за BOOKUSD (BUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOOKUSD (BUD) BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health. Официален уебсайт: https://www.bookusd.com Купете BUD сега!

Токеномика и анализ на цената за BOOKUSD (BUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOKUSD (BUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.90K $ 72.90K $ 72.90K Общо предлагане: $ 67.59K $ 67.59K $ 67.59K Циркулиращо предлагане: $ 67.59K $ 67.59K $ 67.59K FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.90K $ 72.90K $ 72.90K Рекорд за всички времена: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.859142 $ 0.859142 $ 0.859142 Текуща цена: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Научете повече за цената на BOOKUSD (BUD)

Токеномика на BOOKUSD (BUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOKUSD (BUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUD, разгледайте цената в реално време на токените BUD!

Прогноза за цената за BUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUD? Нашата страница за прогноза за цената BUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!