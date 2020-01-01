Токеномика на BOOKUSD Share (BUSS) Открийте ключова информация за BOOKUSD Share (BUSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOOKUSD Share (BUSS) BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Официален уебсайт: https://www.bookusd.com Купете BUSS сега!

Токеномика и анализ на цената за BOOKUSD Share (BUSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOKUSD Share (BUSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.02K $ 16.02K $ 16.02K Общо предлагане: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 173.31K $ 173.31K $ 173.31K Рекорд за всички времена: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00480703 $ 0.00480703 $ 0.00480703 Текуща цена: $ 0.00495172 $ 0.00495172 $ 0.00495172 Научете повече за цената на BOOKUSD Share (BUSS)

Токеномика на BOOKUSD Share (BUSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOKUSD Share (BUSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUSS, разгледайте цената в реално време на токените BUSS!

