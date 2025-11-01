Информация за цената за Bookie AI (BOOKIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.36% Промяна на цената (1д) -4.39% Промяна на цената (7д) +4.52% Промяна на цената (7д) +4.52%

Цената в реално време за Bookie AI (BOOKIE) е--. През последните 24 часа BOOKIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOOKIE е $ 0.00697224, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOOKIE има промяна от +1.36% за последния час, -4.39% за 24 часа и +4.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bookie AI (BOOKIE)

Пазарна капитализация $ 270.09K$ 270.09K $ 270.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 371.60K$ 371.60K $ 371.60K Циркулиращо предлагане 726.83M 726.83M 726.83M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bookie AI е $ 270.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOOKIE е 726.83M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 371.60K.