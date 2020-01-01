Токеномика на BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Открийте ключова информация за BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Официален уебсайт: https://bookofrugs.xyz/

Токеномика и анализ на цената за BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 136.43K $ 136.43K $ 136.43K Общо предлагане: $ 972.09M $ 972.09M $ 972.09M Циркулиращо предлагане: $ 861.98M $ 861.98M $ 861.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 153.85K $ 153.85K $ 153.85K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015822 $ 0.00015822 $ 0.00015822 Научете повече за цената на BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Токеномика на BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOOK OF RUGS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOOK OF RUGS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOOK OF RUGS, разгледайте цената в реално време на токените BOOK OF RUGS!

