Токеномика на Book of Miggles (BOMI) Открийте ключова информация за Book of Miggles (BOMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Book of Miggles (BOMI) This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Официален уебсайт: https://www.bookofmiggles.com/ Купете BOMI сега!

Токеномика и анализ на цената за Book of Miggles (BOMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Book of Miggles (BOMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Рекорд за всички времена: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.503984 $ 0.503984 $ 0.503984 Текуща цена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Научете повече за цената на Book of Miggles (BOMI)

Токеномика на Book of Miggles (BOMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Book of Miggles (BOMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOMI, разгледайте цената в реално време на токените BOMI!

Прогноза за цената за BOMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOMI? Нашата страница за прогноза за цената BOMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOMI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!