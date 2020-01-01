Токеномика на BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Открийте ключова информация за BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Официален уебсайт: https://bobecoin.com/ Бяла книга: https://bobecoin.com/greenpaper/ Купете BOBE сега!

Токеномика и анализ на цената за BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24,30K $ 24,30K $ 24,30K Общо предлагане: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Циркулиращо предлагане: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24,30K $ 24,30K $ 24,30K Рекорд за всички времена: $ 0,265856 $ 0,265856 $ 0,265856 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0,000243 $ 0,000243 $ 0,000243 Научете повече за цената на BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Токеномика на BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOBE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOBE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOBE, разгледайте цената в реално време на токените BOBE!

Прогноза за цената за BOBE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOBE? Нашата страница за прогноза за цената BOBE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOBE сега!

