Цената в реално време на Boochie by Matt Furie днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOOCHIE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOOCHIE в MEXC сега.

Повече за BOOCHIE

BOOCHIEценова информация

Какво представлява BOOCHIE

Официален уебсайт на BOOCHIE

Токеномика на BOOCHIE

BOOCHIE ценова прогноза

Boochie by Matt Furie цена (BOOCHIE)

1 BOOCHIE към USD - цена в реално време:

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Ценова графика на живо
Информация за цената за Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) (USD)

Цената в реално време за Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) е--. През последните 24 часа BOOCHIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOOCHIE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOOCHIE има промяна от +0.06% за последния час, +1.50% за 24 часа и -21.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Текущата пазарна капитализация на Boochie by Matt Furie е $ 120.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOOCHIE е 420.69T, като общото предлагане е 420690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 120.63K.

История на цените за Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) USD

През днешния ден промяната в цената на Boochie by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Boochie by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Boochie by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Boochie by Matt Furie към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.50%
30 дни$ 0-34.87%
60 дни$ 0-44.60%
90 дни$ 0--

Какво е Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Boochie by Matt Furie (USD)

Колко ще струва Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Boochie by Matt Furie.

Проверете прогнозата за цената за Boochie by Matt Furie сега!

BOOCHIE към местни валути

Токеномика на Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Разбирането на токеномиката на Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOOCHIE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Колко струва Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) днес?
Цената в реално време на BOOCHIE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOOCHIE към USD?
Текущата цена на BOOCHIE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Boochie by Matt Furie?
Пазарната капитализация за BOOCHIE е $ 120.63K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOOCHIE?
Циркулиращото предлагане на BOOCHIE е 420.69T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOOCHIE?
BOOCHIE постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOOCHIE?
BOOCHIE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOOCHIE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOOCHIE е -- USD.
Ще се повиши ли BOOCHIE тази година?
BOOCHIE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOOCHIE за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

