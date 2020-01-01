Токеномика на Bonzo Finance (BONZO) Открийте ключова информация за Bonzo Finance (BONZO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bonzo Finance (BONZO) Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Официален уебсайт: https://www.bonzo.finance Бяла книга: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Купете BONZO сега!

Токеномика и анализ на цената за Bonzo Finance (BONZO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonzo Finance (BONZO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 110.62M $ 110.62M $ 110.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.42M $ 29.42M $ 29.42M Рекорд за всички времена: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Текуща цена: $ 0.073883 $ 0.073883 $ 0.073883 Научете повече за цената на Bonzo Finance (BONZO)

Токеномика на Bonzo Finance (BONZO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonzo Finance (BONZO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONZO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONZO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONZO, разгледайте цената в реално време на токените BONZO!

Прогноза за цената за BONZO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONZO? Нашата страница за прогноза за цената BONZO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONZO сега!

