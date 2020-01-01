Токеномика на Bonsai Token (BONSAI) Открийте ключова информация за Bonsai Token (BONSAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bonsai Token (BONSAI) Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Официален уебсайт: https://onbons.ai Бяла книга: https://onbons.ai/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Bonsai Token (BONSAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonsai Token (BONSAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 832.43K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 405.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.05M Рекорд за всички времена: $ 0.138541 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00205489

Токеномика на Bonsai Token (BONSAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonsai Token (BONSAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONSAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONSAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за BONSAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONSAI? Нашата страница за прогноза за цената BONSAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

