Информация за Bonsai Terminal (BONSAI) Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. Официален уебсайт: https://bonsaiterminal.org Бяла книга: https://bonsaiterminal.org/whitepaper Купете BONSAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Bonsai Terminal (BONSAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonsai Terminal (BONSAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.56K $ 7.56K $ 7.56K Общо предлагане: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Циркулиращо предлагане: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.56K $ 7.56K $ 7.56K Рекорд за всички времена: $ 0.0008596 $ 0.0008596 $ 0.0008596 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000595 $ 0.00000595 $ 0.00000595 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bonsai Terminal (BONSAI)

Токеномика на Bonsai Terminal (BONSAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonsai Terminal (BONSAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONSAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONSAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONSAI, разгледайте цената в реално време на токените BONSAI!

Прогноза за цената за BONSAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONSAI? Нашата страница за прогноза за цената BONSAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

