Информация за цената за Bonkyo (BONKYO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009319 $ 0.00009319 $ 0.00009319 24-часов нисък $ 0.00010499 $ 0.00010499 $ 0.00010499 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00009319$ 0.00009319 $ 0.00009319 24-часов висок $ 0.00010499$ 0.00010499 $ 0.00010499 Рекорд за всички времена $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Най-ниска цена $ 0.00009319$ 0.00009319 $ 0.00009319 Промяна на цената (1ч) +1.45% Промяна на цената (1д) -5.71% Промяна на цената (7д) -21.97% Промяна на цената (7д) -21.97%

Цената в реално време за Bonkyo (BONKYO) е$0.00009628. През последните 24 часа BONKYO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009319 до най-висока стойност $ 0.00010499, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BONKYO е $ 0.00514956, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009319.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BONKYO има промяна от +1.45% за последния час, -5.71% за 24 часа и -21.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonkyo (BONKYO)

Пазарна капитализация $ 95.76K$ 95.76K $ 95.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 95.76K$ 95.76K $ 95.76K Циркулиращо предлагане 994.53M 994.53M 994.53M Общо предлагане 994,527,602.60859 994,527,602.60859 994,527,602.60859

Текущата пазарна капитализация на Bonkyo е $ 95.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BONKYO е 994.53M, като общото предлагане е 994527602.60859. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 95.76K.