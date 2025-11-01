Информация за цената за BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Най-ниска цена $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +4.96% Промяна на цената (7д) +4.96%

Цената в реално време за BonkwifAmerica (BIF PARTY) е$0.00000554. През последните 24 часа BIF PARTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BIF PARTY е $ 0.0000235, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000468.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BIF PARTY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +4.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Пазарна капитализация $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Циркулиращо предлагане 998.40M 998.40M 998.40M Общо предлагане 998,402,063.31388 998,402,063.31388 998,402,063.31388

Текущата пазарна капитализация на BonkwifAmerica е $ 5.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BIF PARTY е 998.40M, като общото предлагане е 998402063.31388. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.53K.