Информация за цената за BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000145 $ 0.0000145 $ 0.0000145 24-часов нисък $ 0.00001529 $ 0.00001529 $ 0.00001529 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000145$ 0.0000145 $ 0.0000145 24-часов висок $ 0.00001529$ 0.00001529 $ 0.00001529 Рекорд за всички времена $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Най-ниска цена $ 0.00001321$ 0.00001321 $ 0.00001321 Промяна на цената (1ч) -0.33% Промяна на цената (1д) +2.51% Промяна на цената (7д) +4.54% Промяна на цената (7д) +4.54%

Цената в реално време за BONKHOUSE (BONKHOUSE) е$0.00001491. През последните 24 часа BONKHOUSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000145 до най-висока стойност $ 0.00001529, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BONKHOUSE е $ 0.00122189, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001321.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BONKHOUSE има промяна от -0.33% за последния час, +2.51% за 24 часа и +4.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Пазарна капитализация $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Циркулиращо предлагане 999.12M 999.12M 999.12M Общо предлагане 999,116,981.036662 999,116,981.036662 999,116,981.036662

Текущата пазарна капитализация на BONKHOUSE е $ 14.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BONKHOUSE е 999.12M, като общото предлагане е 999116981.036662. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.90K.