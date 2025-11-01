Информация за цената за BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00013585$ 0.00013585 $ 0.00013585 Най-ниска цена $ 0.0000069$ 0.0000069 $ 0.0000069 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +3.37% Промяна на цената (7д) +3.37%

Цената в реално време за BONKFOLIO (BONKFOLIO) е$0.00000742. През последните 24 часа BONKFOLIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BONKFOLIO е $ 0.00013585, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000069.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BONKFOLIO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Пазарна капитализация $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Циркулиращо предлагане 999.85M 999.85M 999.85M Общо предлагане 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Текущата пазарна капитализация на BONKFOLIO е $ 7.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BONKFOLIO е 999.85M, като общото предлагане е 999846883.1906141. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.42K.