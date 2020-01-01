Токеномика на Bonkey (BONKEY) Открийте ключова информация за Bonkey (BONKEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bonkey (BONKEY) Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store! Официален уебсайт: https://basedbonkey.com/ Купете BONKEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Bonkey (BONKEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonkey (BONKEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 177.75K $ 177.75K $ 177.75K Общо предлагане: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M Циркулиращо предлагане: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 177.75K $ 177.75K $ 177.75K Рекорд за всички времена: $ 0.00556026 $ 0.00556026 $ 0.00556026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019985 $ 0.00019985 $ 0.00019985 Научете повече за цената на Bonkey (BONKEY)

Токеномика на Bonkey (BONKEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonkey (BONKEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONKEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONKEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONKEY, разгледайте цената в реално време на токените BONKEY!

