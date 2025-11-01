Информация за цената за Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00153231$ 0.00153231 $ 0.00153231 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.93% Промяна на цената (1д) -2.45% Промяна на цената (7д) +54.51% Промяна на цената (7д) +54.51%

Цената в реално време за Bonkers Meme Token (BNKRS) е--. През последните 24 часа BNKRS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNKRS е $ 0.00153231, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNKRS има промяна от +0.93% за последния час, -2.45% за 24 часа и +54.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonkers Meme Token (BNKRS)

Пазарна капитализация $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K Циркулиращо предлагане 566.32M 566.32M 566.32M Общо предлагане 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Текущата пазарна капитализация на Bonkers Meme Token е $ 64.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNKRS е 566.32M, като общото предлагане е 566321863.056416. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 64.76K.