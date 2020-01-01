Токеномика на Bonker (BONKER) Открийте ключова информация за Bonker (BONKER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bonker (BONKER) Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility. Официален уебсайт: https://thebonkeronsol.com/ Купете BONKER сега!

Токеномика и анализ на цената за Bonker (BONKER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonker (BONKER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 163.63K Общо предлагане: $ 919.76M Циркулиращо предлагане: $ 919.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 163.63K Рекорд за всички времена: $ 0.00117358 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00017802 Научете повече за цената на Bonker (BONKER)

Токеномика на Bonker (BONKER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonker (BONKER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONKER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONKER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONKER, разгледайте цената в реално време на токените BONKER!

Прогноза за цената за BONKER Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONKER? Нашата страница за прогноза за цената BONKER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONKER сега!

