Информация за цената за BONKBOY (BONKBOY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00010477 $ 0.00010477 $ 0.00010477 24-часов нисък $ 0.00011505 $ 0.00011505 $ 0.00011505 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00010477$ 0.00010477 $ 0.00010477 24-часов висок $ 0.00011505$ 0.00011505 $ 0.00011505 Рекорд за всички времена $ 0.00096279$ 0.00096279 $ 0.00096279 Най-ниска цена $ 0.00010165$ 0.00010165 $ 0.00010165 Промяна на цената (1ч) +9.08% Промяна на цената (1д) +9.12% Промяна на цената (7д) -2.06% Промяна на цената (7д) -2.06%

Цената в реално време за BONKBOY (BONKBOY) е$0.00011457. През последните 24 часа BONKBOY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00010477 до най-висока стойност $ 0.00011505, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BONKBOY е $ 0.00096279, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010165.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BONKBOY има промяна от +9.08% за последния час, +9.12% за 24 часа и -2.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BONKBOY (BONKBOY)

Пазарна капитализация $ 115.28K$ 115.28K $ 115.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 115.28K$ 115.28K $ 115.28K Циркулиращо предлагане 999.81M 999.81M 999.81M Общо предлагане 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

Текущата пазарна капитализация на BONKBOY е $ 115.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BONKBOY е 999.81M, като общото предлагане е 999807177.317694. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 115.28K.