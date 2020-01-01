Токеномика на Bonk of America (BONKFA) Открийте ключова информация за Bonk of America (BONKFA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bonk of America (BONKFA) Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities. Официален уебсайт: https://bonkfa.com Бяла книга: https://bonkfa.com/whitepaper.pdf Купете BONKFA сега!

Токеномика и анализ на цената за Bonk of America (BONKFA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bonk of America (BONKFA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K Рекорд за всички времена: $ 0.00276906 $ 0.00276906 $ 0.00276906 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bonk of America (BONKFA)

Токеномика на Bonk of America (BONKFA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bonk of America (BONKFA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BONKFA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BONKFA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BONKFA, разгледайте цената в реално време на токените BONKFA!

Прогноза за цената за BONKFA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BONKFA? Нашата страница за прогноза за цената BONKFA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BONKFA сега!

