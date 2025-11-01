Информация за цената за Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01592858 $ 0.01592858 $ 0.01592858 24-часов нисък $ 0.01687903 $ 0.01687903 $ 0.01687903 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01592858$ 0.01592858 $ 0.01592858 24-часов висок $ 0.01687903$ 0.01687903 $ 0.01687903 Рекорд за всички времена $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Най-ниска цена $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Промяна на цената (1ч) +1.41% Промяна на цената (1д) +4.35% Промяна на цената (7д) -3.06% Промяна на цената (7д) -3.06%

Цената в реално време за Bonk Level Saviour (SAVIOUR) е$0.0166468. През последните 24 часа SAVIOUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01592858 до най-висока стойност $ 0.01687903, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAVIOUR е $ 0.04502769, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01567175.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAVIOUR има промяна от +1.41% за последния час, +4.35% за 24 часа и -3.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Пазарна капитализация $ 283.35K$ 283.35K $ 283.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 283.35K$ 283.35K $ 283.35K Циркулиращо предлагане 17.00M 17.00M 17.00M Общо предлагане 16,997,476.683433 16,997,476.683433 16,997,476.683433

Текущата пазарна капитализация на Bonk Level Saviour е $ 283.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAVIOUR е 17.00M, като общото предлагане е 16997476.683433. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 283.35K.