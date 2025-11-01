БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Bonk Level Saviour днес е 0.0166468 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SAVIOUR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SAVIOUR в MEXC сега.Цената в реално време на Bonk Level Saviour днес е 0.0166468 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SAVIOUR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SAVIOUR в MEXC сега.

Повече за SAVIOUR

SAVIOURценова информация

Какво представлява SAVIOUR

Токеномика на SAVIOUR

SAVIOUR ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Bonk Level Saviour Лого

Bonk Level Saviour цена (SAVIOUR)

Не се намира в списъка

1 SAVIOUR към USD - цена в реално време:

$0.0166468
$0.0166468$0.0166468
+4.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:46 (UTC+8)

Информация за цената за Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01592858
$ 0.01592858$ 0.01592858
24-часов нисък
$ 0.01687903
$ 0.01687903$ 0.01687903
24-часов висок

$ 0.01592858
$ 0.01592858$ 0.01592858

$ 0.01687903
$ 0.01687903$ 0.01687903

$ 0.04502769
$ 0.04502769$ 0.04502769

$ 0.01567175
$ 0.01567175$ 0.01567175

+1.41%

+4.35%

-3.06%

-3.06%

Цената в реално време за Bonk Level Saviour (SAVIOUR) е$0.0166468. През последните 24 часа SAVIOUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01592858 до най-висока стойност $ 0.01687903, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAVIOUR е $ 0.04502769, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01567175.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAVIOUR има промяна от +1.41% за последния час, +4.35% за 24 часа и -3.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

$ 283.35K
$ 283.35K$ 283.35K

--
----

$ 283.35K
$ 283.35K$ 283.35K

17.00M
17.00M 17.00M

16,997,476.683433
16,997,476.683433 16,997,476.683433

Текущата пазарна капитализация на Bonk Level Saviour е $ 283.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAVIOUR е 17.00M, като общото предлагане е 16997476.683433. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 283.35K.

История на цените за Bonk Level Saviour (SAVIOUR) USD

През днешния ден промяната в цената на Bonk Level Saviour към USD беше $ +0.00069395.
През последните 30 дни промяната в цената на Bonk Level Saviour към USD беше $ -0.0030939958.
През последните 60 дни промяната в цената на Bonk Level Saviour към USD беше $ -0.0023519248.
През последните 90 дни промяната в цената на Bonk Level Saviour към USD беше $ -0.000623570807318126.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00069395+4.35%
30 дни$ -0.0030939958-18.58%
60 дни$ -0.0023519248-14.12%
90 дни$ -0.000623570807318126-3.61%

Какво е Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Bonk Level Saviour (USD)

Колко ще струва Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bonk Level Saviour (SAVIOUR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bonk Level Saviour.

Проверете прогнозата за цената за Bonk Level Saviour сега!

SAVIOUR към местни валути

Токеномика на Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Разбирането на токеномиката на Bonk Level Saviour (SAVIOUR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SAVIOUR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Колко струва Bonk Level Saviour (SAVIOUR) днес?
Цената в реално време на SAVIOUR в USD е 0.0166468 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SAVIOUR към USD?
Текущата цена на SAVIOUR към USD е $ 0.0166468. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bonk Level Saviour?
Пазарната капитализация за SAVIOUR е $ 283.35K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SAVIOUR?
Циркулиращото предлагане на SAVIOUR е 17.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SAVIOUR?
SAVIOUR постигна ATH цена от 0.04502769 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SAVIOUR?
SAVIOUR достигна ATL цена от 0.01567175 USD.
Какъв е обемът на търговията на SAVIOUR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SAVIOUR е -- USD.
Ще се повиши ли SAVIOUR тази година?
SAVIOUR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SAVIOUR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,747.19
$109,747.19$109,747.19

-0.43%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.01
$3,886.01$3,886.01

+0.65%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02690
$0.02690$0.02690

-16.40%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.09
$188.09$188.09

-0.03%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.01
$3,886.01$3,886.01

+0.65%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,747.19
$109,747.19$109,747.19

-0.43%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.09
$188.09$188.09

-0.03%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5335
$2.5335$2.5335

+0.37%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.34
$1,088.34$1,088.34

+0.36%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000685
$0.0000685$0.0000685

+37.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09684
$0.09684$0.09684

+868.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000856
$0.000856$0.000856

+328.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000106
$0.00000106$0.00000106

+65.62%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7391
$0.7391$0.7391

+43.59%