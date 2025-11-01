БорсаDEX+
Цената в реално време на Bonk Index днес е 0.00000911 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNKK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNKK в MEXC сега.Цената в реално време на Bonk Index днес е 0.00000911 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNKK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNKK в MEXC сега.

Bonk Index цена (BNKK)

Bonk Index (BNKK) Ценова графика на живо
Информация за цената за Bonk Index (BNKK) (USD)

Цената в реално време за Bonk Index (BNKK) е$0.00000911. През последните 24 часа BNKK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000894 до най-висока стойност $ 0.0000094, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNKK е $ 0.00264481, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000894.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNKK има промяна от -0.33% за последния час, -0.13% за 24 часа и -22.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonk Index (BNKK)

Текущата пазарна капитализация на Bonk Index е $ 9.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNKK е 999.91M, като общото предлагане е 999908442.636482. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.10K.

История на цените за Bonk Index (BNKK) USD

През днешния ден промяната в цената на Bonk Index към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bonk Index към USD беше $ -0.0000067332.
През последните 60 дни промяната в цената на Bonk Index към USD беше $ -0.0000090357.
През последните 90 дни промяната в цената на Bonk Index към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.13%
30 дни$ -0.0000067332-73.91%
60 дни$ -0.0000090357-99.18%
90 дни$ 0--

Какво е Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Bonk Index (USD)

Колко ще струва Bonk Index (BNKK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bonk Index (BNKK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bonk Index.

Проверете прогнозата за цената за Bonk Index сега!

Токеномика на Bonk Index (BNKK)

Разбирането на токеномиката на Bonk Index (BNKK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BNKK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bonk Index (BNKK)

Колко струва Bonk Index (BNKK) днес?
Цената в реално време на BNKK в USD е 0.00000911 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BNKK към USD?
Текущата цена на BNKK към USD е $ 0.00000911. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bonk Index?
Пазарната капитализация за BNKK е $ 9.10K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BNKK?
Циркулиращото предлагане на BNKK е 999.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BNKK?
BNKK постигна ATH цена от 0.00264481 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BNKK?
BNKK достигна ATL цена от 0.00000894 USD.
Какъв е обемът на търговията на BNKK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BNKK е -- USD.
Ще се повиши ли BNKK тази година?
BNKK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BNKK за по-задълбочен анализ.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

