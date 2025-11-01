Информация за цената за Bonk Index (BNKK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000894 $ 0.00000894 $ 0.00000894 24-часов нисък $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 24-часов висок $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Рекорд за всички времена $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Най-ниска цена $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 Промяна на цената (1ч) -0.33% Промяна на цената (1д) -0.13% Промяна на цената (7д) -22.31% Промяна на цената (7д) -22.31%

Цената в реално време за Bonk Index (BNKK) е$0.00000911. През последните 24 часа BNKK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000894 до най-висока стойност $ 0.0000094, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNKK е $ 0.00264481, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000894.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNKK има промяна от -0.33% за последния час, -0.13% за 24 часа и -22.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bonk Index (BNKK)

Пазарна капитализация $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Общо предлагане 999,908,442.636482 999,908,442.636482 999,908,442.636482

Текущата пазарна капитализация на Bonk Index е $ 9.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNKK е 999.91M, като общото предлагане е 999908442.636482. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.10K.