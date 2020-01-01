Токеномика на BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Открийте ключова информация за BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump Купете UNIPCS сега!

Токеномика и анализ на цената за BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.76K $ 62.76K $ 62.76K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.76K $ 62.76K $ 62.76K Рекорд за всички времена: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Токеномика на BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNIPCS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNIPCS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNIPCS, разгледайте цената в реално време на токените UNIPCS!

