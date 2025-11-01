Информация за цената за BONGO CAT (BONGO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.08% Промяна на цената (1д) +1.27% Промяна на цената (7д) -2.68% Промяна на цената (7д) -2.68%

Цената в реално време за BONGO CAT (BONGO) е--. През последните 24 часа BONGO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BONGO е $ 0.142768, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BONGO има промяна от +0.08% за последния час, +1.27% за 24 часа и -2.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BONGO CAT (BONGO)

Пазарна капитализация $ 113.03K$ 113.03K $ 113.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.03K$ 113.03K $ 113.03K Циркулиращо предлагане 999.68M 999.68M 999.68M Общо предлагане 999,683,984.6924479 999,683,984.6924479 999,683,984.6924479

Текущата пазарна капитализация на BONGO CAT е $ 113.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BONGO е 999.68M, като общото предлагане е 999683984.6924479. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.03K.