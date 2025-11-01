Информация за цената за BOMET (BOMET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00070061 $ 0.00070061 $ 0.00070061 24-часов нисък $ 0.0008681 $ 0.0008681 $ 0.0008681 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00070061$ 0.00070061 $ 0.00070061 24-часов висок $ 0.0008681$ 0.0008681 $ 0.0008681 Рекорд за всички времена $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Най-ниска цена $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 Промяна на цената (1ч) -1.62% Промяна на цената (1д) -0.72% Промяна на цената (7д) -21.04% Промяна на цената (7д) -21.04%

Цената в реално време за BOMET (BOMET) е$0.00077457. През последните 24 часа BOMET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00070061 до най-висока стойност $ 0.0008681, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOMET е $ 0.00193848, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0003551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOMET има промяна от -1.62% за последния час, -0.72% за 24 часа и -21.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOMET (BOMET)

Пазарна капитализация $ 465.35K$ 465.35K $ 465.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 465.35K$ 465.35K $ 465.35K Циркулиращо предлагане 600.00M 600.00M 600.00M Общо предлагане 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BOMET е $ 465.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOMET е 600.00M, като общото предлагане е 600000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 465.35K.