Информация за Bolivarcoin (BOLI) Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Официален уебсайт: http://www.bolis.info/ Купете BOLI сега!

Токеномика и анализ на цената за Bolivarcoin (BOLI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bolivarcoin (BOLI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.77K $ 23.77K $ 23.77K Общо предлагане: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Циркулиращо предлагане: $ 20.38M $ 20.38M $ 20.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.77K $ 23.77K $ 23.77K Рекорд за всички времена: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00089406 $ 0.00089406 $ 0.00089406 Текуща цена: $ 0.00116614 $ 0.00116614 $ 0.00116614 Научете повече за цената на Bolivarcoin (BOLI)

Токеномика на Bolivarcoin (BOLI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bolivarcoin (BOLI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOLI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOLI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOLI, разгледайте цената в реално време на токените BOLI!

