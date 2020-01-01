Токеномика на Boi the Bear (BOI) Открийте ключова информация за Boi the Bear (BOI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boi the Bear (BOI) $BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!! Официален уебсайт: https://boithebear.com/ Купете BOI сега!

Токеномика и анализ на цената за Boi the Bear (BOI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boi the Bear (BOI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 215.46K $ 215.46K $ 215.46K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 215.46K $ 215.46K $ 215.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00324427 $ 0.00324427 $ 0.00324427 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021546 $ 0.00021546 $ 0.00021546 Научете повече за цената на Boi the Bear (BOI)

Токеномика на Boi the Bear (BOI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boi the Bear (BOI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOI, разгледайте цената в реално време на токените BOI!

Прогноза за цената за BOI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOI? Нашата страница за прогноза за цената BOI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!