Токеномика на Bogged Finance (BOG) Открийте ключова информация за Bogged Finance (BOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bogged Finance (BOG) Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Официален уебсайт: https://bogged.finance/ Купете BOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Bogged Finance (BOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bogged Finance (BOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 91.99K $ 91.99K $ 91.99K Общо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Циркулиращо предлагане: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.43K $ 99.43K $ 99.43K Рекорд за всички времена: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Текуща цена: $ 0.00662859 $ 0.00662859 $ 0.00662859 Научете повече за цената на Bogged Finance (BOG)

Токеномика на Bogged Finance (BOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bogged Finance (BOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOG, разгледайте цената в реално време на токените BOG!

