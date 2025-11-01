БорсаDEX+
Цената в реално време на Body Scan AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SCANAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SCANAI в MEXC сега.

Повече за SCANAI

SCANAIценова информация

Какво представлява SCANAI

Официален уебсайт на SCANAI

Токеномика на SCANAI

SCANAI ценова прогноза

Body Scan AI цена (SCANAI)

1 SCANAI към USD - цена в реално време:

$0.00039673
$0.00039673
+3.20%1D
Body Scan AI (SCANAI) Ценова графика на живо
Информация за цената за Body Scan AI (SCANAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659

$ 0
$ 0

+1.02%

+3.30%

-26.45%

-26.45%

Цената в реално време за Body Scan AI (SCANAI) е--. През последните 24 часа SCANAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCANAI е $ 0.00276659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCANAI има промяна от +1.02% за последния час, +3.30% за 24 часа и -26.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Body Scan AI (SCANAI)

$ 396.67K
$ 396.67K

--
--

$ 396.67K
$ 396.67K

999.86M
999.86M

999,861,130.137112
999,861,130.137112

Текущата пазарна капитализация на Body Scan AI е $ 396.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCANAI е 999.86M, като общото предлагане е 999861130.137112. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 396.67K.

История на цените за Body Scan AI (SCANAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Body Scan AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Body Scan AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Body Scan AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Body Scan AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.30%
30 дни$ 0-54.91%
60 дни$ 0+86.56%
90 дни$ 0--

Какво е Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Body Scan AI (SCANAI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Body Scan AI (USD)

Колко ще струва Body Scan AI (SCANAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Body Scan AI (SCANAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Body Scan AI.

Проверете прогнозата за цената за Body Scan AI сега!

SCANAI към местни валути

Токеномика на Body Scan AI (SCANAI)

Разбирането на токеномиката на Body Scan AI (SCANAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SCANAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Body Scan AI (SCANAI)

Колко струва Body Scan AI (SCANAI) днес?
Цената в реално време на SCANAI в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SCANAI към USD?
Текущата цена на SCANAI към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Body Scan AI?
Пазарната капитализация за SCANAI е $ 396.67K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SCANAI?
Циркулиращото предлагане на SCANAI е 999.86M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SCANAI?
SCANAI постигна ATH цена от 0.00276659 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SCANAI?
SCANAI достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SCANAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SCANAI е -- USD.
Ще се повиши ли SCANAI тази година?
SCANAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SCANAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Body Scan AI (SCANAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

$109,742.03

$3,864.86

$0.02800

$187.16

$1.0003

$3,864.86

$109,742.03

$187.16

$2.5115

$1,086.06

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000701

$0.09400

$0.000968

$0.0043

$0.00000105

$0.00027

$0.000000003075

