Информация за цената за Body Scan AI (SCANAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.02% Промяна на цената (1д) +3.30% Промяна на цената (7д) -26.45% Промяна на цената (7д) -26.45%

Цената в реално време за Body Scan AI (SCANAI) е--. През последните 24 часа SCANAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCANAI е $ 0.00276659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCANAI има промяна от +1.02% за последния час, +3.30% за 24 часа и -26.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Body Scan AI (SCANAI)

Пазарна капитализация $ 396.67K$ 396.67K $ 396.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 396.67K$ 396.67K $ 396.67K Циркулиращо предлагане 999.86M 999.86M 999.86M Общо предлагане 999,861,130.137112 999,861,130.137112 999,861,130.137112

Текущата пазарна капитализация на Body Scan AI е $ 396.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCANAI е 999.86M, като общото предлагане е 999861130.137112. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 396.67K.