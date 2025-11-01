Информация за цената за Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.176105$ 0.176105 $ 0.176105 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) -0.08% Промяна на цената (7д) -2.05% Промяна на цената (7д) -2.05%

Цената в реално време за Bodhi The Inu (BODHI) е--. През последните 24 часа BODHI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BODHI е $ 0.176105, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BODHI има промяна от -0.05% за последния час, -0.08% за 24 часа и -2.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bodhi The Inu (BODHI)

Пазарна капитализация $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bodhi The Inu е $ 4.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BODHI е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.97K.