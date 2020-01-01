Токеномика на Boblles (BOBLS) Открийте ключова информация за Boblles (BOBLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boblles (BOBLS) BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity. Официален уебсайт: https://boblles.io/ Купете BOBLS сега!

Токеномика и анализ на цената за Boblles (BOBLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boblles (BOBLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 133.44K $ 133.44K $ 133.44K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 133.44K $ 133.44K $ 133.44K Рекорд за всички времена: $ 0.01809881 $ 0.01809881 $ 0.01809881 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013398 $ 0.00013398 $ 0.00013398 Научете повече за цената на Boblles (BOBLS)

Токеномика на Boblles (BOBLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boblles (BOBLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOBLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOBLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOBLS, разгледайте цената в реално време на токените BOBLS!

